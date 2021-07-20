Кац вступился за сбившую троих детей в Москве девушку

Оппозиционный блогер Максим Кац заявил, что нужно не «требовать крови 18-летней девушки», которая сбила на пешеходном переходе троих детей, а строить дороги, как в Швеции.

Кац отметил в Twitter, что «требуют крови 18-летней девушки, которая совершила по неосторожности страшное ДТП». Он заявил, что вместо этого нужно брать пример со Швеции, где «не строят дорог с ловушками» и «нельзя никого убить, если ты неопытный водитель и отвлекся на телефон, и свою жизнь испортить нельзя».

«Что значит отвлекся на телефон. Запрещено законом за рулем разговаривать по телефону. Вы этого не знали?» – указали ему в комментариях.

Кац на это заявил: «И что с того? Запрещено, а все разговаривают, многие и СМСки пишут. А некоторые пьяными водят, без прав. Также некоторые с правами, но злые, скандалят с пассажиром или просто дураки». Он добавил, что «таких людей на дорогах много, это не причина чтобы кто-то погибал».

Напомним, 18-летняя москвичка Валерия Башкирова на Mazda сбила на пешеходном переходе троих детей, двое из которых погибли. Она получила водительское удостоверение в 2020 году. Никулинский суд Москвы отправил девушку на два месяца под домашний арест, но позднее Тверской районный суд арестовал ее до 16 сентября.