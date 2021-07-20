Футболиста английской Премьер-лиги заподозрили в сексуальных преступлениях против детей

Полиция арестовала футболиста английской Премьер-лиги, которого подозревают в преступлениях на сексуальной почве в отношении детей, сообщают СМИ.

Известно, что речь идет о 31-летнем спортсмене. Он женат. Однако его личность не раскрывают по юридическим причинам. Он был арестован в прошлую пятницу полицией Манчестера, но отпущен под залог в ожидании дальнейшего расследования, пишет «Чемпионат» со ссылкой на Daily Mail.

Футбольный клуб «Эвертон» отстранил игрока основной команды до завершения расследования, информирует пресс-служба клуба. Издание Sun сообщало, что речь идет о «тяжком преступлении». В доме подозреваемого был проведен обыск, передает ТАСС.

В 2016 году в Англии свыше 20 спортсменов заявили Футбольной ассоциации, что, когда были детьми, подвергались сексуальному насилию со стороны тренеров.