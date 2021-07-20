Куба стала «главным приоритетом» для США

Вскоре США расскажут о первых шагах в рамках пересмотра политики в отношении Кубы, сообщили источники в Госдепе.

Прежде администрация Джо Байдена не считала этот вопрос приоритетным, но сейчас Куба – «главный приоритет». Источник Reuters заявил, что протесты на Кубе, «без сомнений, приведут к последствиям в плане политики». Он полагает, что «в довольно короткие сроки» появится «информация относительно первых шагов», передает ТАСС.

Еще в январе сообщалось, что новая американская администрация решила придерживаться своего курса и пересмотреть политику в отношении Кубы.

Напомним, на Кубе неожиданно для всего мира начались массовые акции протеста, каких там не было десятилетиями. Отметим, что в столице американского штата Флорида, Майами, на улицы вышло чуть ли не больше людей, чем в Гаване. Мэр Майами Фрэнсис Суарес даже потребовал от Вашингтона немедленного военного вмешательства для «освобождения кубинского народа». После Суарес открестился от призывов к авиаударам по Кубе.