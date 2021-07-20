 

Псаки попыталась объяснить разную реакцию США на «русских» и «китайских» хакеров

20.07.2021, 3:02, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отвергла предположение о том, что США не применяют санкции в отношении Китая за кибератаки, так как опасаются за свою экономику.

Ее просили, почему против Китая не применяют те же меры, что и против России, хотя и Москву, и Пекин США обвиняют кибератаках. Псаки заявила, что США «повышают» уровень своей активности, чтобы «не только публично говорить» о проблеме, но и «предпринимать действия» в отношении Китая. «Иным образом, но так же, как было и в случае с Россией», – сказала она, добавив, что США «не проводят различия между осуждением со стороны США и последствиями» иного рода.

Тогда у нее поинтересовались, не связана ли разница в подходах с товарооборотом и не воздерживаются ли США от санкций против Китая из-за опасений за свою экономику. Псаки ответила, что США объявили о предъявлении заочных обвинений четырем предполагаемым хакерам, якобы работающим на министерство государственной безопасности Китая, передает ТАСС.

По ее словам, США «не воздерживаются» от применения санкций и «не позволяют каким бы то ни было экономическим обстоятельствам или соображениям предотвращать оправданные действия». Псаки отметила, что уже принятые меры не являются завершением «усилий, затрагивающих деятельность в киберпространстве, касающуюся Китая или России».

Напомним, Вашингтон обвинил «связанных с министерством государственной безопасности КНР злоумышленников» в кибератаке через уязвимость в программном обеспечении Exchange Server корпорации Microsoft. ЕС также заявил, что Китай провел кибератаку с помощью уязвимости в Exchange Server.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.10 / “Проблема между Украиной и Россией”. Белорусская оппозиционерка Цепкало озвучила свою позицию по войне на Донбассе

05.09 / Зарубежные ученые подтвердили эффективность российской вакцины от COVID-19

05.06 / Двое россиян переплыли реку на границе с Украиной ради отдыха в Одессе

24.03 / Зеленский утвердил Национальную стратегию в сфере прав человека

27.07 / Разворот через три полосы. Полицейские нашли водителя такси, совершившего грубейшее нарушение ПДД в Киеве

19.04 / В РФ выявили 8,6 тыс. новых случаев коронавируса

06.08 / Зеленский подтвердил, что Фокин войдет в ТКГ

05.10 / Ford готова презентовать в Европе кроссовер EcoSport Active

01.07 / Катеринчук: Цель обвинений против Николая Рудьковского – вымогательство акций крупнейшего газового предприятия

23.06 / За сутки в Украине подтвердили 835 случаев COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика