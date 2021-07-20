Псаки попыталась объяснить разную реакцию США на «русских» и «китайских» хакеров

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отвергла предположение о том, что США не применяют санкции в отношении Китая за кибератаки, так как опасаются за свою экономику.

Ее просили, почему против Китая не применяют те же меры, что и против России, хотя и Москву, и Пекин США обвиняют кибератаках. Псаки заявила, что США «повышают» уровень своей активности, чтобы «не только публично говорить» о проблеме, но и «предпринимать действия» в отношении Китая. «Иным образом, но так же, как было и в случае с Россией», – сказала она, добавив, что США «не проводят различия между осуждением со стороны США и последствиями» иного рода.

Тогда у нее поинтересовались, не связана ли разница в подходах с товарооборотом и не воздерживаются ли США от санкций против Китая из-за опасений за свою экономику. Псаки ответила, что США объявили о предъявлении заочных обвинений четырем предполагаемым хакерам, якобы работающим на министерство государственной безопасности Китая, передает ТАСС.

По ее словам, США «не воздерживаются» от применения санкций и «не позволяют каким бы то ни было экономическим обстоятельствам или соображениям предотвращать оправданные действия». Псаки отметила, что уже принятые меры не являются завершением «усилий, затрагивающих деятельность в киберпространстве, касающуюся Китая или России».

Напомним, Вашингтон обвинил «связанных с министерством государственной безопасности КНР злоумышленников» в кибератаке через уязвимость в программном обеспечении Exchange Server корпорации Microsoft. ЕС также заявил, что Китай провел кибератаку с помощью уязвимости в Exchange Server.