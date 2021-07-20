В Белом доме заявили об отсутствии в графике Байдена встречи с Тихановской

Президент США Джо Байден на данный момент не планирует встречаться с бывшим кандидатом на пост президента Белоруссии Светланой Тихановской, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Она будет встречаться с высокопоставленными представителями Белого дома. На текущий момент встреча с ней не значится в графике президента», – приводит ее слова РИА «Новости».

Также она добавила, что повестка визита Тихановской в Белый дом прорабатывается.

«Мы все еще прорабатываем детали, но она будет встречаться с представителями Белого дома, не скажу, что это будет президент, но она будет встречаться с представителями Белого дома, когда она приедет сюда», – добавила Псаки.

В то же время в графике госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена на понедельник не значится встреча с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской. Это следует из расписания дня шефа американской дипломатии на 19 июля, которое распространила пресс-служба Госдепартамента США.

Накануне стало известно, что Тихановская собралась встретиться в Вашингтоне с послом США в Белоруссии, с представителями американских властей, членами Конгресса и послами иностранных государств в США. Ранее с Тихановской встретился премьер Испании. Ее также приняли в Чехии как президента Белоруссии.

США с 3 июня возобновили действие санкций в отношении ряда экспортных компаний Белоруссии. Позже президент США Джо Байден продлил действие американских санкций против властей Белоруссии. В ответ Минск ввел санкции против Соединенных Штатов. Минск пригрозил ответить на санкции Запада политическими и военными мерами. Лукашенко не исключил введения военного положения для противодействия влиянию санкций Запада.