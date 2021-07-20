СМИ сообщили о 25 жертвах теракта в Багдаде

В Багдаде число пострадавших при взрыве на рынке выросло до 25, еще 47 получили ранения, информирует портал издания Shafaq со ссылкой на источники в органах безопасности.

«Двадцать пять человек погибли, сорок семь получили ранения в районе Мадинат ас-Садр в Багдаде», – приводит сообщение РИА «Новости».

Как сообщили иракские силовики, на рынке произошел террористический акт с применением самодельного взрывного устройства.

Между тем премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи после взрыва поручил снять с должности главу управления безопасности района, в котором произошел теракт.

Отмечается, что о взрыве на рынке в густонаселенном районе Мадинат ас-Садр в Багдаде сообщили местные СМИ. Изначально поступили данные о пяти жертвах и 15 раненных.

Ранее в Ираке в больнице «Имам Хусейн» в городе Насирия начался пожар из-за взрыва баллона с кислородом. СМИ сообщили, что жертвами пожара стали 50 человек.