 

СМИ сообщили о 25 жертвах теракта в Багдаде

20.07.2021, 1:14, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Багдаде число пострадавших при взрыве на рынке выросло до 25, еще 47 получили ранения, информирует портал издания Shafaq со ссылкой на источники в органах безопасности.

«Двадцать пять человек погибли, сорок семь получили ранения в районе Мадинат ас-Садр в Багдаде», – приводит сообщение РИА «Новости».

Как сообщили иракские силовики, на рынке произошел террористический акт с применением самодельного взрывного устройства.

Между тем премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи после взрыва поручил снять с должности главу управления безопасности района, в котором произошел теракт.

Отмечается, что о взрыве на рынке в густонаселенном районе Мадинат ас-Садр в Багдаде сообщили местные СМИ. Изначально поступили данные о пяти жертвах и 15 раненных.

Ранее в Ираке в больнице «Имам Хусейн» в городе Насирия начался пожар из-за взрыва баллона с кислородом. СМИ сообщили, что жертвами пожара стали 50 человек.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

26.10 / Экс-кандидат в президенты описал «забастовку по-белорусски»

26.09 / Названа дата проведения Госсовета

20.01 / Число случаев COVID-19 в мире превысило 96 млн

09.06 / “Клиар Энерджи” заявила о рейдерстве в отношении ее дочерней компании в Одессе

15.08 / В ВСУ за сутки зарегистрировано 47 новых случаев COVID-19

27.03 / Украинский министр пригрозили выдворить россиян из Крыма

18.06 / Португальский певец Сальвадор Собрал неожиданно дуэтом с Джамалой спел в Киеве хит группы “Океан Ельзи”. Видео

01.03 / Саркози получил реальный срок, Зеленский ввел в действие решение о санкциях против Захарченко. Главное за день

19.12 / Фрагменты отделяющегося топливного бака ракеты «Союз-2.1б» нашли в Якутии

24.02 / В Госдуме оценили предложение лишать гражданства за призывы к санкциям

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика