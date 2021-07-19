 

В столице Ирака на рынке прогремел взрыв, погибли 30 человек

19.07.2021, 23:00, Новости дня
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По данным телеканала, женщина-смертница привела в действие самодельное взрывное устройство. Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми приказал расследовать случившееся и арестовать начальника полиции города. Ни одна из террористических организаций пока не взяла на себя ответственность за нападение. 

По сведениям Al Jazeera, среди погибших были женщины и дети, некоторые магазины сгорели. Взрыв произошел за день мусульманского до праздника Курбан-Байрам, на рынке было много людей, которые пришли купить подарки и продукты, отметили журналисты.

Иракский телеканал Rudaw со ссылкой на очевидцев сообщил, что смертница могла прибыть из Бангладеш.

Число погибших может увеличиться, поскольку некоторые из раненых находятся в критическом состоянии, уточнили источники Reuters в одной из больниц города. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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