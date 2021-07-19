Стало известно о скором соглашении США и Германии по «Северному потоку – 2»

США и Германия смогли преодолеть разногласия по вопросу строительства газопровода «Северный поток – 2», сообщают СМИ со ссылкой на источники.

Источник Reuters заявил, что «все выглядит хорошо». Завершение переговоров ожидается «в ближайшие дни». Другой источник сказал, что США и Германии приближаются к соглашению, которое позволит избежать санкций против оператора газопровода Nord Stream 2 AG. По словам источников, Вашингтон и Берлин планируют выделять больше средств на поддержание энергетических преобразований на Украине, а также энергетической безопасности и энергетической эффективности в стране. Не уточняется, идет ли речь о государственных или частных инвестициях, передает РИА «Новости».

Госдеп сообщает, что советник ведомства Дерек Шолле 20–21 июля посетит Киев, после чего отправится в Варшаву, он «продолжит дипломатические переговоры с Украиной и Польшей по широкому спектру вопросов, включая обеспокоенность относительно трубопровода». В Киеве Шолле «встретится с правительственными чиновниками высокого ранга, чтобы обсудить поддержку Соединенными Штатами усилий Украины по противодействию российской агрессии», передает ТАСС.

Напомним, президент США Джо Байден на пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что Вашингтон и Берлин «абсолютно едины во мнении, что России нельзя позволить использовать энергию в качестве оружия, в качестве инструмента принуждения или угрозы против своих соседей». Меркель считает, что «Северный поток – 2» должен быть дополнением к транзиту газа через Украину, «все остальное вызвало бы большую напряженность».