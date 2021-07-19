Зеленский обсудил с Санду сотрудничество в сфере энергетики
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Лидеры обсудили активизациюю торгово-экономического сотрудничества, ключевыми направлениями взаимодействия они назвали сотрудничество в сфере энергетики и реализации совместных инфраструктурных проектов.
“Успешная реализация подобных двух- и многосторонних проектов должна стать важным шагом в направлении усиления диверсификации и энергетической независимости обеих стран”, – сказал Зеленский.
Главы государств также обсудили развитие транспортно-транзитного потенциала Украины и Молдовы.
“Стороны согласились с необходимостью ускорения реализации флагманского проекта в этой сфере – строительства пограничного мостового перехода через реку Днестр в районе населенных пунктов Ямполь и Косэуць”, – сообщила пресс-служба Офиса президента.
Контекст:
19 июля Зеленский принял участие в работе Батумской международной конференции и дал старт деятельности формата “Ассоциированного трио” Украины, Грузии и Молдовы на уровне глав государств. Зеленский выступил за расширение территории ЕС за счет вхождения в него Украины, Молдовы и Грузии.
Зеленский, Санду и президент Грузии Саломе Зурабишвили сегодня подписали декларацию Батумского саммита о европейской интеграции.
Зеленский в ходе встречи с главой Европейского совета Шарлем Мишелем заявил, что народы Украины, Грузии и Молдовы “заслуживают европейской перспективы”.
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