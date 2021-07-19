В ОРЛО зафиксировали острый дефицит питьевой воды. Минреинтеграции заявило, что оккупанты осуществляют геноцид

В ОРЛО зафиксировали острый дефицит питьевой воды. В оккупированном городе Хрустальный питьевую воду подают 1–2 раза в неделю или через день, в зависимости от района города.

В селах Голубовское и Донецкое, а также в городе Кировск питьевую воду подают лишь раз в неделю. В оккупированной Кадиевке питьевую воду подают частично раз в два-три дня.

“На территории Алчевска, где наблюдается один из наиболее загрязненных показателей питьевой воды, заявлено водоснабжение через день. Но по имеющейся информации, оно отсутствует по несколько суток подряд”, – подчеркнули в Минреинтеграции.

Аномальная жара может катастрофически ухудшить качество воды в ОРЛО, Ведь неравномерная подача приводит к застою, возникновению бактерий и распространения инфекций среди населения, сказано в сообщении.

“Оккупационные режимы РФ продолжают дерзко нарушать все нормы международного и международного гуманитарного права, пренебрегают обеспечением базовых потребностей людей и, по сути, осуществляют геноцид”, – заявили в министерстве.

Контекст:

На заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины 4 июня его члены заслушали информацию о состоянии водных ресурсов государства и обеспечении населения качественной питьевой водой.

По данным “Укринформа”, протяженность водопроводных сетей в Украине составляет 102,8 тыс. км, из них более 33% находятся в аварийном или ветхом состоянии. Протяженность канализационных сетей составляет 39 тыс. км, из них 40% – аварийные. Уровень потерь питьевой воды в среднем по Украине составляет 36%. Лишь 69% населения Украины имеют доступ к централизованному водоснабжению, 47,8% – к централизованному водоотведению.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

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