 

Главред – Зеленский пойдёт на уступки по Донбассу только в случае агрессии России

19.07.2021, 22:00, Новости дня
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Владимир Зеленский не пойдёт на реализацию формулы Штайнмайера в Донбассе, считает политолог Вадим Денисенко. Как пишет «Главред», эксперт полагает, что украинский президент согласится предоставить особый статус региону только в случае прямой полномасштабной агрессии России.


Reuters

Несмотря на призыв Ангелы Меркель об имплементации так называемой формулы Штайнмайера по Донбассу в законодательство Украины, Владимир Зеленский не пойдёт на реализацию такого сценария, считает политолог Вадим Денисенко. Как пишет «Главред», эксперт считает, что Запад будет оказывать давление на Киев, однако Зеленский может пойти на уступки по этому вопросу только в случае прямой агрессии России.

«Зеленский понимает, что на это идти невозможно. И если не будет прямой российской агрессии, масштабной, ни на какие подписания подобных вещей Зеленский не пойдёт», — считает эксперт.

Также Денисенко добавил, что Запад будет оказывать давление на Украину и предлагать какие-либо новые форматы и варианты, однако крайне мало шансов на имплементацию формулы Штайнмайера в её нынешнем виде.

«Я буду тут оптимистом. Я понимаю, что давление будет, что будут выдумываться какие-то новые формулы, предлагаться новые варианты, но в том варианте, который предлагался в виде формулы Штайнмайера, кластерных вещей, — я очень сомневаюсь, что Зеленский на это пойдёт, если не будет прямой агрессии», — подчеркнул Вадим Денисенко.

Как напоминает издание, формула Штайнмайера — это механизм, который предполагает предоставление временного особого статуса Донбасса в день проведения выборов на данных территориях. Если ОБСЕ признает выборы состоявшимися, особый режим местного самоуправления из временного становится постоянным после соответствующего решения Верховной рады Украины.



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