В Северной Осетии школьники получили возможность обучаться в IT-Школе Samsung

В Северной Осетии создана по нацпроекту «Образование» единственная площадка образовательного проекта компании Samsung Electronics «IT-Школа Samsung», сообщили в пресс-службе Минобрнауки республики.

«Одной из особенностей сети центров цифрового образования «IT-куб», создаваемых благодаря нацпроекту «Образование», является сотрудничество с интеллектуальными партнерами, которые представляют ведущие IT-компании. Так, в центре «IT-куб. Владикавказ» создана площадка образовательного проекта компании Samsung Electronics «IT-Школа Samsung» – единственная площадка в Северной Осетии», – приводит сообщение ТАСС.

На образовательной площадке старшеклассники республики могут осваивать фундаментальные разделы программирования и получать практические навыки разработки мобильных приложений для устройств на платформе Android по образовательной программе, разработанной российским исследовательским центром Samsung.

Выпускники «IT-Школы Samsung» могут указать сертификат об окончании курса как достижение в компетенции «Решение комплексных инженерных задач», чтобы получить дополнительный бонус к баллам ЕГЭ при поступлении в ведущие технические вузы страны. Кроме того, учитываются конкурс «IT-Школа выбирает сильнейших-2020» и «Конкурс предпрофессиональных умений».

Центр цифрового образования детей «IT-куб» создан в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование». Всего в центре предусмотрено шесть основных образовательных направлений: «Программирование на Python», «Мобильная разработка», «Программирование роботов», «Разработка приложений виртуальной и дополненной реальности», «Системное администрирование», «Основы алгоритмики и логики».