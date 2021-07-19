Капитальные расходы местных бюджетов за семь лет реформы децентрализации выросли на 60% – Минрегион
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Это на 5,6 млрд грн больше, чем в 2018 году.
В 2015 году, по информации Чернышова, капитальные расходы местных бюджетов составили 32,2 млрд грн.
“До реформы децентрализации большинство территориальных общин были слишком мелкими и не могли оказывать соответствующие услуги своему населению. Когда местные власти получили полномочия на управление финансами, доходы местных бюджетов в 2020 году увеличились до почти 304 млрд грн”, – заявил министр.
По его словам, благодаря объединению мелких общин расширились их полномочия и финансовые возможности для реализации развивающих проектов.
“Растут и инвестиции на местах. Во Львовской области Новомистская территориальная община разработала оригинальный туристический проект под названием “COWBOYKY: Украинский дикий запад”, и получила на его реализацию более €1 млн от Евросоюза и инвесторов. За эти средства построили сыроварню, парники, ковбойский городок и Школу экономического развития”, – привел пример Чернышов.
Контекст:
31 августа 2015 года Верховная Рада приняла в первом чтении изменения в Конституцию относительно децентрализации. Окончательное принятие соответствующего законопроекта было заблокировано из-за наличия в нем нормы об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.
16 апреля 2020 года парламент принял законопроект №2653 о внесении изменений в закон “О местном самоуправлении”. Законопроектом, в частности, введено понятие административного центра и территории территориальной общины. После принятия этого закона в “Слуге народа” заявили о завершении реформы децентрализации.
В феврале 2021 года президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание Конгресса местных и региональных властей при президенте (3 июня Конгресс начал работу в Хмельницком). Глава государства считает, что этот орган позволит улучшить отношения между местными чиновниками и центральной властью. Также президент заявил, что реформа децентрализации в Украине еще не завершена.
Власти ожидают, что в этом году парламент примет два закона, касающиеся децентрализации, а также изменения в Конституцию, сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов в начале апреля. Министр отметил, что для того, чтобы завершить этап реформы децентрализации, необходимо внести изменения в Конституцию. Над этим работает специальная рабочая группа при Офисе президента, в которую входит и он сам.
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