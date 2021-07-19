Украина, Молдова и Грузия подписали декларацию Батумского саммита по интеграции в Евросоюз

“Мы подтверждаем непоколебимую преданность продолжению процесса нашей интеграции в Европейский Союз путем комплексных реформ, направленных на укрепление наших демократических институтов, и постепенному приближению нашего законодательства в соответствующих сферах в ключевых элементах права ЕС”, – сказано в документе.

Соглашения об ассоциации с ЕС являются ключевыми дорожными картами реформ для трех стран. Продолжение их имплементации составляет основу для укрепления политической ассоциации и дальнейшего углубления экономической и отраслевой интеграции трех ассоциированных партнеров с Евросоюзом, указывается в декларации.

“Предоставление европейской перспективы трем ассоциированным партнерам станет мощным стимулом и даст толчок для еще более глубоких и более широких реформ. Мы напоминаем, что в соответствии со статьей 49 договора о ЕС Грузия, Молдова и Украина как европейские государства, которые уважают европейские ценности и верны их продвижению, могут подать заявки на вступление в Европейский Союз”, – отмечается в документе.

Три страны договорились сотрудничать с европейскими институтами по реализации положений соглашений об ассоциации и углубленной зоны свободной торговли. Стороны отметили готовность сотрудничать с Евросоюзом в сферах транспорта, энергетики, цифровых преобразований, зеленой экономики, юстиции и внутренних дел, стратегических коммуникаций и здравоохранения.

Украина, Грузия и Молдова также договорились сотрудничать для обеспечения безопасности и стабильности в Черноморском регионе.

“Выражаем благодарность за твердую поддержку ЕС суверенитета и территориальной целостности в пределах международно признанных границ Грузии, Молдовы и Украины […] мы готовы усилить сотрудничество с ЕС по укреплению устойчивости и борьбы с гибридными угрозами […] Попытки аннексии Россией и незаконная оккупация территорий Грузии, ее агрессия на востоке Украины и временная оккупация Крыма, нерешенный конфликт в Приднестровском регионе Молдовы представляют серьезную угрозу для региона и Европы в целом”, – говорится в декларации.

Контекст:

В феврале этого года главы МИД Украины, Грузии и Молдовы в совместном открытом письме к руководству ЕС призвали к новому этапу сотрудничества в рамках программы “Восточное партнерство” и углублению интеграции. Страны заявили о необходимости развития сотрудничества с Евросоюзом в таких сферах, как транспорт, энергетика, цифровой рынок, “зеленая” экономика, здравоохранение и безопасность сотрудничества.

Страны Евросоюза подготовили план дальнейшего сотрудничества со странами “Восточного партнерства”, в который входит инвестиционный пакет на €2,3 млрд.

16 сентября 2014 года Верховная Рада и Европарламент синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме. В совместном интервью с президентом Польши Анджеем Дудой, которое вышло 13 октября 2020 года, Зеленский заявлял, что Украина должна стать не просто членом ЕС, а равноправным участником объединения.

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