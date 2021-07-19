Independent – двое футболистов из ЮАР стали первыми спортсменами с COVID-19 в Олимпийской деревне

После того как коронавирус подтвердился у одного из сотрудников Игр в Олимпийской деревне, COVID-19 впервые был выявлен и у поселившихся там спортсменов, пишет The Independent. Заразившимися оказались два футболиста сборной ЮАР — Табисо Моньяне и Камохело Махлатси.



Reuters

Двое футболистов из ЮАР оказались первыми спортсменами с подтверждённым коронавирусом в Олимпийской деревне в Токио. Эту информацию подтвердил Международный олимпийский комитет (МОК), пишет The Independent.

По словам Футбольной ассоциации ЮАР, COVID-19 был обнаружен у футболистов Табисо Моньяне и Камохело Махлатси, а также у эксперта по видео Марио Маши. Эти люди вошли в число новых 10 заболевших на Олимпиаде, о которых организаторы сообщили в воскресенье 12 июля.

«У нас в лагере три подтверждённых случая COVID-19 — двое игроков и один сотрудник, — заявил в пресс-релизе менеджер сборной Мколиси Сибам. — Состояние всех присутствующих отслеживается каждый день <…>, Маша и Моньяне рассказали, что у них высокая температура и тест слюны показал положительный результат. Тогда их направили на назальный мазок, который, к сожалению, подтвердил, что у них COVID-19. Махлатси был последним игроком, прошедшим через тот же процесс». Представитель южноафриканской сборной также добавил, что из-за ситуации команде пришлось пропустить важную тренировку.

Как отмечает газета, сборная ЮАР должна будет сыграть с хозяйкой этих Олимпийских игр, Японией, уже в четверг 22 июля.

Первым человеком с коронавирусом в Олимпийской деревне оказался один из сотрудников Игр. Это выяснилось в субботу 17 июля — в тот же день президент МОК Томас Бах заверил, что соревнования будут «безопасными». Ранее глава организации также утверждал, что риски заразиться от одного из участников для японской общественности равны «нулю».

Однако в Токио нарастает обеспокоенность, поскольку уже четыре дня подряд число новых заражений в японской столице превышает 1000. При этом с 1 июля число случаев, связанных с играми, уже выросло до 55.

The Independent добавляет, что на прошлой неделе игрокам сборной ЮАР по регби пришлось на четыре дня уйти на самоизоляцию, после того как у одного из пассажиров рейса, которым они летели до Токио, был выявлен коронавирус. А олимпийская сборная беженцев отложила свой отъезд из Катара в Японию из-за COVID-19, обнаруженного у одного из членов делегации.