Суд лишил экс-сенатора Королева водительских прав на один год

Суд Липецка лишил экс-сенатора и бывшего губернатора Липецкой области Олега Королева водительских прав на один год, сообщила представитель Липецкого областного суда Юлия Дружинина.

«Суд признал Королева виновным в совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ (оставление водителем места ДТП) и лишил его права управления транспортным средством сроком на 1 год», – приводит ее слова ТАСС.

Ранее в Сети появились видеозаписи, на которых видно, что черный Lexus LX570 со спущенными левыми колесами неровно едет по дороге, постепенно уходя влево и периодически заезжая на разделительную полосу. После он сбивает дорожный знак, но едет дальше.

Пользователи Сети предположили, что за рулем был Королев. Некоторые СМИ утверждали, что когда полиция остановила сенатора, он отказался от медицинского освидетельствования.

Сам Королев пояснил, что не был пьян, а почувствовал себя плохо из-за аритмии и подскочившего давления. Сенатор подчеркнул, что ДТП с его участием не было, он сам вызвал полицию после того, как припарковался на обочине.

«Единая Россия» приостановила членство Королева после ДТП по его собственному желанию до конца разбирательства.

Напомним, Королев назначен членом Совета Федерации от Липецкой области с ноября 2018 года, после того как президент РФ Владимир Путин принял его досрочную отставку с должности губернатора. Он руководил регионом с 1998 года.