 

Видео: Частная тюрьма с крематорием

19.07.2021, 18:56, Новости дня
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В 44 километрах от Санкт-Петербурга журналисты обнаружили заброшенный коттеджный поселок «Новый Петербург», а в одном из его строений – двухэтажную тюрьму. В бане неподалеку также было найдено нечто, напоминающее крематорий для трупов. В качестве владельца этого «хозяйства» называют человека, взявшего себе фамилию Эскобар.

Теги: 

заключенные
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пытки
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ФСИН
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Санкт-Петербург
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тюрьма
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Дмитрий Бавырин



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