Видео: Частная тюрьма с крематорием

В 44 километрах от Санкт-Петербурга журналисты обнаружили заброшенный коттеджный поселок «Новый Петербург», а в одном из его строений – двухэтажную тюрьму. В бане неподалеку также было найдено нечто, напоминающее крематорий для трупов. В качестве владельца этого «хозяйства» называют человека, взявшего себе фамилию Эскобар.

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Дмитрий Бавырин