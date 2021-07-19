Видео: Частная тюрьма с крематорием
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
В 44 километрах от Санкт-Петербурга журналисты обнаружили заброшенный коттеджный поселок «Новый Петербург», а в одном из его строений – двухэтажную тюрьму. В бане неподалеку также было найдено нечто, напоминающее крематорий для трупов. В качестве владельца этого «хозяйства» называют человека, взявшего себе фамилию Эскобар.
Теги:
заключенные
,
пытки
,
ФСИН
,
Санкт-Петербург
,
тюрьма
,
Дмитрий Бавырин
Смотреть комментарии → Комментариев нет