 

В Петербурге решили создать кафе с бездомными поварами и официантами

19.07.2021, 18:56, Новости дня
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Благотворительная организация «Ночлежка» откроет в Петербурге кафе, где поварами и официантами будут подопечные благотворительной организации.

«Это называется транзитное трудоустройство. Жильцы наших реабилитационных приютов будут проходить 3-4 месяца стажировку в кафе – работать официантами, помощниками повара, заниматься закупками. А потом будут устраиваться, уже с опытом работы, в другие заведения. И на их место будут заступать следующие. 15-20 человек в год получат так новую профессию и вернутся к обычной жизни. Думаю, кто стажер, а кто постоянный сотрудник, вы даже не поймете. А вся прибыль от кафе будет идти, конечно же, на работу приютов», – написал в Facebook директор «Ночлежки» Григорий Свердлин.

Он рассказал, что на проект его вдохновили кафе в Лондоне и Оксфорде, где работают бывшие бездомные. 

По его словам, для заведения ищут помещение на 120–200 кв. метров в Центральном или Адмиралтейском районе Петербурга, с трехметровыми потолками и большими окнами, а также ключевых сотрудников – управляющего с опытом и шеф-повара.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова поручила Минстрою и Минфину проработать вопрос о возможности ставить бездомных в очередь на социальный наем жилья.



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