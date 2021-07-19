Марка Toyota представила гибридный хэтчбек Aqua нового поколения

Японский автомобильный гигант Toyota презентовал новый гибридный хетчбэк Toyota Aqua.

Данная модель позиционировалась в качестве «младшей» модификации гибрида Prius. Обновленный экземпляр серьезно отличается по внешнему виду и интерьеру салона. Внутри приборную панель сместили в центральную часть консоли, тогда как вместе рычага КПП установили небольшой джойстик.

Автомобиль получил адаптивный круиз-контроль, систему удержания полосы, а также увеличенный дисплей мультимедийного комплекса. Под капотом применили бензиновый мотор и электродвигатель с суммарной мощностью 151 л.с. Автомобиль способен выдать расход топлива около 2,8 литров на 100 км пути. Остальные подробности о модели пока неизвестны.