 

Марка Toyota представила гибридный хэтчбек Aqua нового поколения

19.07.2021, 18:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Японский автомобильный гигант Toyota презентовал новый гибридный хетчбэк Toyota Aqua.

Данная модель позиционировалась в качестве «младшей» модификации гибрида Prius. Обновленный экземпляр серьезно отличается по внешнему виду и интерьеру салона. Внутри приборную панель сместили в центральную часть консоли, тогда как вместе рычага КПП установили небольшой джойстик.

Автомобиль получил адаптивный круиз-контроль, систему удержания полосы, а также увеличенный дисплей мультимедийного комплекса. Под капотом применили бензиновый мотор и электродвигатель с суммарной мощностью 151 л.с. Автомобиль способен выдать расход топлива около 2,8 литров на 100 км пути. Остальные подробности о модели пока неизвестны.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

14.09 / Пока все школы закрывать не будут – Кличко

17.08 / Компания Skoda опубликовала изображения новой модели Enyaq

07.07 / Блогеру Мирзеханову сократили срок наказания за участие в ИГ

19.01 / В Вашингтоне развернули спецотряды береговой охраны

27.05 / Канада собралась отправить на спутник Земли луноход

06.01 / Митрополит ПЦУ Александр: Всего за два года ПЦУ признали четыре поместные церкви. Москва ждала признания статуса автокефалии 141 год

30.09 / Совбез ООН призвал Армению и Азербайджан немедленно остановить бои

27.05 / Дума Владивостока приняла отставку мэра Гуменюка

02.07 / ЭИСИ привел новые успешные практики по борьбе с коронавирусом

11.09 / Alyosha позировала в парке во время прогулки с дочерью

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика