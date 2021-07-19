 

Xiaomi решила проблему с перегревом флагманских смартфонов

19.07.2021, 18:28, Новости дня
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Ранее покупатели флагманской модели смартфона Xiaomi Mi 11 Ultra были весьма разочарованы склонностью своего гаджета к перегреву в определенных устройствах. Данное явление наблюдалось при использовании в конструкции процессора Snapdragon 888, который должен был предоставить массу преимуществ, а не неудобств, напоминают эксперты.

Однако производитель, похоже, решил эту проблему. К программному обеспечению было выпущено обновление, после установки которого перегревы стали случаться значительно реже.

Речь идет именно об апдейте прошивки MIUI для Mi 11 Ultra, уточняют специалисты. Тесты показывают, что основные детали смартфона теперь работают при температуре на 5 градусов по Цельсию ниже, чем до обновления.



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