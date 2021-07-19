 

Марка Smart представит свой первый электрокроссовер осенью 2021 года

19.07.2021, 18:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Объявлены некоторые подробности о новом электрическом кроссовере Smart.

Пока производитель не готов раскрывать все детали готовящейся новинки, тогда как публике уже показана концептуальная версия электрокара. Данный автомобиль получил панорамную крышу с золотистым узором. Кроме того, изменения коснулись формы головной оптики. Автомобиль выполнен на улучшенной платформе SEA, которая изначально разрабатывалась исключительно для электрической техники.

Предполагается, что новый кроссовер SEA получил единственный электрический мотор, который установлен в задней части. Также инсайдеры указывают, что новая модель получит запас хода около 500 километров на электрической тяге.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

26.03 / Байден пригласил Путина и Си Цзиньпина на переговоры по климату

25.11 / Решение не прививаться от COVID-19 приняли четверть нью-йоркцев

30.05 / На горе Поп Иван Черногорский выпал снег

13.08 / Познер рассказал о реакции Лукашенко на свою едкую реплику

28.02 / Конгрессмены недовольны бездействием чиновников Госдепа США в отношении санкций по “Северному потоку – 2”

19.10 / Роспотребнадзор предупредил о приближении пика по коронавирусу

27.11 / Вирусолог назвал особенности крымской вакцины от коронавируса

15.04 / Каменских в Мексике сделала признание на камеру о своей уникальности

19.11 / За год рэп-историю Украины от ТНМК на YouTube посмотрели 2,5 млн раз

18.03 / Daily Mail – Трамп захотел побороться за президентское кресло с Меган Маркл

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика