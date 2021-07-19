Марка Smart представит свой первый электрокроссовер осенью 2021 года

Объявлены некоторые подробности о новом электрическом кроссовере Smart.

Пока производитель не готов раскрывать все детали готовящейся новинки, тогда как публике уже показана концептуальная версия электрокара. Данный автомобиль получил панорамную крышу с золотистым узором. Кроме того, изменения коснулись формы головной оптики. Автомобиль выполнен на улучшенной платформе SEA, которая изначально разрабатывалась исключительно для электрической техники.

Предполагается, что новый кроссовер SEA получил единственный электрический мотор, который установлен в задней части. Также инсайдеры указывают, что новая модель получит запас хода около 500 километров на электрической тяге.