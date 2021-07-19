 

“Колос” и “Ворскла” узнали соперников в квалификации Лиги конференций

19.07.2021, 17:37, Новости дня
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Полтавская “Ворскла” в случае прохода финского “КуПСа” во втором раунде (матчи пройдут 22-го и 29 июля) выйдет на победителя пары Астана (Казахстан) – Арис (Греция).

“Колос” из Ковалевки Киевской области уже гарантировал себе участие в третьем квалификационном раунде. На этом этапе турнира украинская команда встретится с победителем пары Стяуа (Румыния) – Шахтер Караганда (Казахстан).

Матчи третьего раунда квалификации Лиги конференций пройдут 5-го и 12 августа.

Results of the 3rd Qualifying Draw! *

We are certainly guaranteed some action on the pitch! * #UECL #EuropaConferenceLeague pic.twitter.com/ju1vGUEiOy

— UEFA Europa Conference League (@EuropaConLeague) July 19, 2021

Контекст:

В декабре 2018 года УЕФА решил, что в новом турнире примут участие 32 команды, которые будут разделены на восемь групп по четыре клуба. В то же время количество команд в группе Лиги Европы будет уменьшено с 48 до 32.

О создании третьего еврокубка УЕФА объявил в сентябре 2019 года.

После группового этапа команды, которые заняли второе место в своем квартете Лиги конференций Европы УЕФА, сыграют стыковые матчи с командами, занявшими третье место в группе Лиги Европы.

Победитель Лиги конференций Европы УЕФА получит право выступать в групповом этапе Лиги Европы в следующем сезоне.

Новый турнир создан с целью привлечения большего количества команд в еврокубки.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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