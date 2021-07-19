Минфин Украины опроверг слова министра о минималке в 7700 грн в следующем году

“В 2024 году предполагается рост минимальной заработной платы до 7665 гривен. Министр имел в виду 2024 год”, – сообщили в министерстве.

Кроме того, министерство на своем сайте опубликовало график повышения минималки:

с 01.01.2021 – 6000 грн;

с 01.12.2021 – 6500 грн;

с 01.10.2022 – 6700 грн;

с 01.01.2023 – 7176 грн;

с 01.01.2024 – 7665 грн.

Инфографика: mof.gov.ua

Контекст:

15 июля Марченко в интервью “24 каналу” заявил, что минимальную зарплату в Украине в 2022 году увеличат до 7700 грн. Также он прогнозировал рост инфляции в стране на 2%.

—