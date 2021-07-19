За пять месяцев 2021 года смертность в Украине выросла на 25% – Госстат

Численность населения Украины на 1 июня составила 41 млн 408,2 тыс. человек.

В мае в стране умерло 57,29 тыс., это на 28,2% больше, чем в мае прошлого года. В целом с начала года в Украине умерло более 299 тыс. человек, что на 25% больше, чем в 2020 году.

“Остается существенным превышение числа умерших над числом живорожденных: на 100 умерших – 37 живорожденных”, – сообщили в Госстате.

С начала эпидемии коронавируса в Украине скончалось 52,7 тыс. пациентов с COVID-19.

Контекст:

В течение 2020 года численность населения Украины уменьшилась на 314,1 тыс. человек. Численность населения в Украине на 1 января 2021 года составила 41 588 354 человека.

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