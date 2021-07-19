Объявлена дата выхода нового смартфона iPhone SE 3

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19.07.2021, 17:34, Новости дня
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Новости мы смогли узнать благодаря отчету, предоставленные DigiTimes. Как свидетельствует текст документа, американская компания Apple планирует выпустить новую версию смартфона iPhone SE 3 уже в первой половине 2022 года.

Кстати, модель IPhone SE – единственный мобильный продукт «яблочников», в котором имеется кнопка «Домой». Кроме того, особое внимание привлекает система Touch ID.

В данном гаджете будет использован бионический чип А14. Также эксперты говорят о поддержке сетей пятого поколения. Хотя кого уже можно удивить наличием 5G в смартфоне, непонятно. Пока же эксперты говорят о том, что нынешние версии iPhone SE очень хорошо продаются. Видимо, это и вынуждает производителя делать технические обновления, чтобы поддержать высокий спрос.



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