Объявлена дата выхода нового смартфона iPhone SE 3

Новости мы смогли узнать благодаря отчету, предоставленные DigiTimes. Как свидетельствует текст документа, американская компания Apple планирует выпустить новую версию смартфона iPhone SE 3 уже в первой половине 2022 года.

Кстати, модель IPhone SE – единственный мобильный продукт «яблочников», в котором имеется кнопка «Домой». Кроме того, особое внимание привлекает система Touch ID.

В данном гаджете будет использован бионический чип А14. Также эксперты говорят о поддержке сетей пятого поколения. Хотя кого уже можно удивить наличием 5G в смартфоне, непонятно. Пока же эксперты говорят о том, что нынешние версии iPhone SE очень хорошо продаются. Видимо, это и вынуждает производителя делать технические обновления, чтобы поддержать высокий спрос.