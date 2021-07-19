Путин решил не переносить сроки выполнения задач по нацпроектам

Президент РФ Владимир Путин сообщил на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, что сроки выполнения задач по нацпроектам переносить не будет.

«Граждане ждут ускоренного, динамичного развития территорий, на которых они живут. Хотел бы сразу сказать: сроки выполнения поставленных задач мы переносить не будем», – передает его слова РИА «Новости».

Он также отметил, что не нужно искать оправданий и откладывать выполнения данных россиянам обещаний.

«Нам нужно постоянно повышать планку, ставить более амбициозные цели и задачи и не искать оправданий для того, чтобы перенести выполнение данных людям обещаний на потом, на «когда-нибудь», – сказал Путин.

Ранее Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил, что более 3,5 млн российских семей смогли улучшить жилищные условия в 2020 году, в том числе и благодаря снижению ипотечных ставок.