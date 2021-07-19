 

В Совете старейшин Северного Кавказа отвергли требование ЕСПЧ узаконить гей-браки

19.07.2021, 16:50, Новости дня
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Мусульманское и христианское общины Кавказа не допускают даже мысли о том, что можно обсуждать на официальном уровне решение ЕСПЧ. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД глава Совета старейшин Северо-Кавказского округа Владимир Лагкуев, комментируя требование Страсбурга к РФ о признании однополых браков.

«На Кавказе живет много не только мусульман, но и христиан. У этих общин позиция по этому вопросу не менее строгая. В частности, терские, донские и кубанские казаки тоже возмущены требованием ЕСПЧ», – отметил член Общественной палаты Северной Осетии, председатель Совета старейшин Северо-Кавказского федерального округа Владимир Лагкуев.

«Внесенные в прошлом году поправки в Конституцию обозначают брак только как союз мужчины и женщины. Кроме того, РФ законодательно в 2015 году закрепила свое право не исполнять решения ЕСПЧ, если они противоречат нашему Основному закону», – подчеркнул глава совета старейшин.

Лагкуев назвал вердикт ЕСПЧ попыткой вмешательства в наши внутренние дела. «Не исключено, что отказ Москвы следовать «наставлениям» Страсбурга спровоцирует новый виток санкций со стороны Европы», – допустил член ОП. «Однако у Москвы – сильные позиции, поэтому она и дальше будет держать приоритет внутренних законов на внешними», – отметил он. Местные власти на Северном Кавказе даже не будут на официальном уровне обсуждать решение Страсбурга, чтобы не давать повода для каких-либо спекуляций, добавил глава совета старейшин.

На прошлой неделе Страсбургский суд постановил, что РФ непризнанием однополых браков нарушает статью 8 Европейской конвенции о права человека «Право на уважение частной и семейной жизни». В решении суда отмечается, что называть такой союз браком не обязательно, но однополые пары, состоящие в отношениях, должны иметь те же семейные права, что и разнополые пары.

В ответ в понедельник Совет Госдумы принял заявление, в котором назвал требование ЕСПЧ «циничным вызовом морали, историческим традициям и социально-культурному коду всех народов, проживающих на территории нашей страны».

Согласно российской Конституции, брак – это добровольный союз мужчины и женщины. Кроме того, Основной закон страны имеет преимущество над международными договорами.



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