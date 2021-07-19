 

В Starlink сократят задержку до 20 мс

19.07.2021, 16:40, Новости дня
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Всем хорош спутниковый интернет. Вот только при его использовании возникают заметные задержки, говорят пользователи. Илону Маску, который активно создает и продвигает свою спутниковую систему интернет-соединения Starlink, об этом также хорошо известно.

Чтобы поддержать своих сторонников и фанатов, Маск клятвенно пообещал, что вскоре задержки в системе Starlink сократятся и не будут превышать 20 мс.

В данный момент первые абоненты Starlink заметили, что задержка даже в США часто превышает 30 мс и достигает иногда неприлично большого показателя 80 мс. Если бы мы просто читали новости или отправляли электронные письма, то с этим можно было бы смириться, говорят пользователи. Но в сетевых играх такие большие задержки создают реальные проблемы.



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