 

На МАКС-2021 намерены показать ударно-разведывательный БПЛА «Орион»

19.07.2021, 15:58, Новости дня
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На авиасалоне МАКС-2021 планируется представить разведывательно-ударный беспилотник «Орион», сообщили в «Рособоронэкспорте» (входит в Ростех).

«Группа «Кронштадт» представит новейший БЛА «Орион-Э» в разведывательно-ударном варианте. Партнеры «Рособоронэкспорта» также смогут ознакомиться со средствами ПВО и РЭБ, продвигаемыми компанией за рубеж», – цитирует сообщение «Рособороэкспорта» ТАСС.

Среди средств ПВО и РЭБ планируется показать ЗРК «Тор-Э2», ЗРС С-400 «Триумф» и «Антей-4000», а также новинку – ЗРС С-350 «Витязь».

Концерн «Автоматика» продемонстрирует системы противодействия БЛА «Купол» и «Пищаль».

Ранее гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщал, что компания с начала года заключила контракты на 5 млрд долларов, 80% которых приходится на продукцию ВВС и ПВО.

Также Ростех анонсировал показ на МАКС-2021 новейшего российского боевого однодвигательного самолета.



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