 

В новой версии iPhone 13 появится функция постоянно включенного экрана

19.07.2021, 15:48, Новости дня
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Данный режим работы получил название always on. Это значит, что экран смартфона будет постоянно включен. Иногда это полезно, если вы совершаете один звонок за другим или используете какие-то сервисы, ненадолго отвлекаясь от гаджета.

Позитив – не нужно постоянно включать и разблокировать экран. Негатив – растет потребление электроэнергии и, соответственно, автоматически сокращается время автономной работы. Однако в новой версии смартфона iPhone 13, как сообщают источники, пользователи смогут настраивать именно такую функцию.

Кроме прочего, пользователи смогут получать уведомления и пользоваться целым рядом приложений без необходимости разблокировать экран после длительного перерыва в работе.



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