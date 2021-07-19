В новой версии iPhone 13 появится функция постоянно включенного экрана
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Данный режим работы получил название always on. Это значит, что экран смартфона будет постоянно включен. Иногда это полезно, если вы совершаете один звонок за другим или используете какие-то сервисы, ненадолго отвлекаясь от гаджета.
Позитив – не нужно постоянно включать и разблокировать экран. Негатив – растет потребление электроэнергии и, соответственно, автоматически сокращается время автономной работы. Однако в новой версии смартфона iPhone 13, как сообщают источники, пользователи смогут настраивать именно такую функцию.
Кроме прочего, пользователи смогут получать уведомления и пользоваться целым рядом приложений без необходимости разблокировать экран после длительного перерыва в работе.
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