В новой версии iPhone 13 появится функция постоянно включенного экрана

Данный режим работы получил название always on. Это значит, что экран смартфона будет постоянно включен. Иногда это полезно, если вы совершаете один звонок за другим или используете какие-то сервисы, ненадолго отвлекаясь от гаджета.

Позитив – не нужно постоянно включать и разблокировать экран. Негатив – растет потребление электроэнергии и, соответственно, автоматически сокращается время автономной работы. Однако в новой версии смартфона iPhone 13, как сообщают источники, пользователи смогут настраивать именно такую функцию.

Кроме прочего, пользователи смогут получать уведомления и пользоваться целым рядом приложений без необходимости разблокировать экран после длительного перерыва в работе.