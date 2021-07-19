Рособоронэкспорт заключил контракты на 5 млрд долларов

Рособоронэкспорт с начала года заключил контракты на 5 млрд долларов, 80% которых приходится на продукцию ВВС и ПВО, сообщил генеральный директор компании Александр Михеев.

«В этом году Рособоронэкспорт уже подписал контрактных документов на сумму более 5 миллиардов долларов, 80% из которых приходятся на продукцию для военно-воздушных сил и ПВО. МАКС-2021, на который по нашему приглашению приедут более 30 делегаций из порядка 20 стран, станет отправной точкой для новых переговоров и новых контрактов», – сказал Михеев, передает РИА «Новости».

В ходе МАКС-2021 Рособоронэкспорт планирует подписать совместные с АО «Технодинамика» программы продвижения на внешний рынок парашютных систем и научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР). Это серьезно расширит компетенции Рособоронэкспорта в рамках индустриального партнерства с иностранными заказчиками.

«Сегодня все большее число стран задумывается о производстве вооружений на национальной территории, поэтому рост числа технологических контрактов – характерный тренд современного мирового оружейного рынка. Рособоронэкспорт активно работает с заказчиками в рамках индустриального партнерства и трансфера технологий. По подписанной с «Технодинамикой» программе будем продвигать НИОКР, в том числе в области авиации, ракетного вооружения, средств ПВО и космических программ, в страны Африки, Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона», – добавил Михеев.

Ранее Михеев заявил, что Рособоронэкспорт, несмотря на санкции и пандемию, смог реализовать в 2020 году продукцию военного назначения на уровне предыдущего года, то есть на сумму порядка 13 млрд долларов.