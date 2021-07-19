 

Рособоронэкспорт заключил контракты на 5 млрд долларов

19.07.2021, 15:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Рособоронэкспорт с начала года заключил контракты на 5 млрд долларов, 80% которых приходится на продукцию ВВС и ПВО, сообщил генеральный директор компании Александр Михеев.

«В этом году Рособоронэкспорт уже подписал контрактных документов на сумму более 5 миллиардов долларов, 80% из которых приходятся на продукцию для военно-воздушных сил и ПВО. МАКС-2021, на который по нашему приглашению приедут более 30 делегаций из порядка 20 стран, станет отправной точкой для новых переговоров и новых контрактов», – сказал Михеев, передает РИА «Новости».

В ходе МАКС-2021 Рособоронэкспорт планирует подписать совместные с АО «Технодинамика» программы продвижения на внешний рынок парашютных систем и научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР). Это серьезно расширит компетенции Рособоронэкспорта в рамках индустриального партнерства с иностранными заказчиками.

«Сегодня все большее число стран задумывается о производстве вооружений на национальной территории, поэтому рост числа технологических контрактов – характерный тренд современного мирового оружейного рынка. Рособоронэкспорт активно работает с заказчиками в рамках индустриального партнерства и трансфера технологий. По подписанной с «Технодинамикой» программе будем продвигать НИОКР, в том числе в области авиации, ракетного вооружения, средств ПВО и космических программ, в страны Африки, Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона», – добавил Михеев.

Ранее Михеев заявил, что Рособоронэкспорт, несмотря на санкции и пандемию, смог реализовать в 2020 году продукцию военного назначения на уровне предыдущего года, то есть на сумму порядка 13 млрд долларов.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.06 / Власти Индии заблокировали TikTok и еще 58 китайских приложений

28.11 / МВД Украины предупредило о новом мошенничестве в Telegram

08.07 / General Motors снимет с производства модель Chevrolet Sonic

21.07 / В новый бюджет ЕС включили 5 млрд евро для пострадавших от Brexit стран

30.03 / Тупицкий обжаловал в Верховном Суде указ Зеленского о своем увольнении

24.12 / Под санкции ЕС попал белорусский бизнесмен Воробей, который намерен купить банк в Украине. СМИ называют его “кошельком” Лукашенко

30.06 / Украина вышла в четвертьфинал Евро 2020, Рада приняла законы о тюрьме за ложь в декларациях и судебной реформе. Главное за день

28.08 / Эксперты ФоРГО предсказали итоги выборов в сентябре

06.11 / В Грузии возбудили уголовное дело о подготовке госпереворота

15.07 / Мурашко: Вакцина эффективно защищает от тяжелых осложнений COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика