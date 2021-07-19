Путин примет участие в церемонии открытия авиасалона МАКС

Президент Владимир Путин во вторник, 20 июля, примет участие в церемонии открытия авиасалона МАКС в Жуковском и проведет совещание по авиастроению, информирует пресс-служба Кремля.

«Президент РФ Владимир Путин примет участие 20 июля в церемонии открытия 15-го авиационно-космического салона МАКС в подмосковном Жуковском. Глава государства осмотрит передовые образцы отечественной авиатехники», – говорится в сообщении.

Также Путин проведет совещание по вопросу реализации ключевых проектов в сфере гражданского авиастроения, передает РИА «Новости».

Выставка пройдет с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском на территории ЛИИ имени Громова. В МАКС-2021 планирует поучаствовать 291 зарубежная компания из 56 стран.