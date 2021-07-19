 

В ЕК назвали неприемлемой слежку за политиками через ПО

19.07.2021, 15:04, Новости дня
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Чехии заявила, что слежка за политиками и журналистами через программное обеспечение совершенно неприемлема.

«Это нужно проверить, но если эта так, то это совершенно неприемлемо», – приводит ее ответ на вопрос, касающийся слежки и ПО Pegasus РИА «Новости».

В свою очередь официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь назвал шокирующими данные о слежке, в том числе за французскими журналистами, посредством программного обеспечения Pegasus израильской компании NSO Group.

«Я узнал об этом из расследования, которые провели ваши коллеги. Естественно, это абсолютно шокирующие вещи. Если они будут доказаны, это очень серьезно», – сообщил он в эфире радиостанции France Info.

Атталь добавил, что «будет проведено расследование, будут запрошены пояснения».

Сообщается, что ранее издание Financial Times со ссылкой на источники сообщало, что вредоносная программа Pegasus израильской компании NSO Group в течение многих лет использовалась разведслужбами и правительствами, чтобы собирать данные со смартфонов отдельных лиц.

Также отмечается, что накануне стало известно об использовании программы для слежки за активистами, журналистами и оппозиционерами по всему миру, следует из расследования СМИ, в числе которых газета Washington Post. Отмечается, что некоммерческие организации Forbidden Stories и Amnesty International получили доступ к составленному в 2016 году списку из более 50 тыс. телефонных номеров, выбранных клиентами компании NSO для потенциального наблюдения. В перечне номеров не были указаны имена владельцев телефонов, но журналистам удалось идентифицировать более тысячи человек, фигурирующих в списке.

Журналисты выяснили, что в список были включены члены арабских королевский семей, 65 бизнесменов, 85 правозащитников, 189 журналистов и более 600 политиков и чиновников, включая министров, дипломатов и военных.

Напомним, спецслужбы Дании шпионили по заказу США за канцлером Германии Ангелой Меркель, действующим президентом ФРГ и экс-главой МИД Франком-Вальтером Штайнмайером, кандидатом в канцлеры от Социал-демократической партии Германии Пеером Штайнбрюком и рядом других европейских политиков.



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