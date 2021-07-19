 

Кристен Стюарт зарегистрировала брак со своей возлюбленной, сценаристкой Дилан Мейер – СМИ

19.07.2021, 14:56, Новости дня
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Фотографии были сделаны в аэропорту Лос-Анджелеса. Представители пары не комментирую возможный брак знаменитостей.

Контекст:

Кристен Стюарт  стала широко известна после роли Беллы Свон в фильмах вампирской саги “Сумерки”. В 2010 году Стюарт была удостоена специальной награды BAFTA в номинации “Восходящая звезда”. Она обладательница французской кинопремии “Сезар” (2015).

Стюарт называет себя бисексуалкой – в 2016 году она совершила каминг-аут. В отношениях с Мейер актриса состоит с 2019 года. До этого она встречалась с с новозеландской моделью Стеллой Максвелл.

С 2008-го по 2012-й год Стюарт состояла в отношениях с британским актером Робертом Паттинсоном.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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