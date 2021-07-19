Суд в Токио отправил в тюрьму двух американцев, которые помогли сбежать из Японии экс-главе Nissan

28-летнего Питера Тейлора отправили в тюрьму на один год и восемь месяцев, а его 60-летнего отца, бывшего американского спецназовца Майкла Тейлора, – на два года.

Максимальное наказание за помощь в побеге составляет три года.

Родственники признали себя виновными и извинилась за свою роль в побеге Гона, отмечает Kyodo News.

Защита американцев просила условного срока, сторона обвинения – двух лет и 10 месяцев для Майкла Тейлора и двух лет и шести месяцев для Питера Тейлора.

Контекст:

В Японии Гона обвиняют в финансовых махинациях, он находился под подпиской о невыезде. По данным следствия, Гон в течение пяти лет декларировал только половину из полученных им от Nissan почти 10 млрд иен (около $93 млн). Установлен также факт использования Гоном активов компании в личных целях. В ноябре 2018 года совет директоров Nissan проголосовал за увольнение Гона с должности.

В конце 2019 года он сбежал в Ливан. По данным следствия, в декабре Питер Тейлор прилетел в Токио и встретился с Гоном в отеле Grand Hyatt. В это же время Майкл Тейлор и еще один фигурант дела, Жорж-Антуан ­Зайек, прилетели в Осаку на частном самолете. У них были с собой два больших черных ящика. 29 декабря, по мнению правоохранителей, Гон покинул Японию в одном из ящиков. Его переносили Майкл Тейлор и Зайек. Багаж в аэропорту без досмотра загрузили в частный самолет, который вылетел в Турцию. Как сказано в судебных материалах, ящики выглядели как футляры для музыкальных инструментов.

Два дня спустя, 31 декабря, Гон публично объявил, что он находится в Ливане (в этой стране он вырос).

Питера и Майкла Тейлоров арестовали в мае 2020 года в американском штате Массачусетс по требованию Японии.

В июле американская прокуратура обнародовала доказательства причастности Тейлоров к побегу Гона. В частности, были продемонстрированы документы о двух банковских переводах, сделанных в октябре 2019 года. Сумма первого – $540 тыс., второго – $322 тыс. Деньги были перечислены с банковского счета Гона в Париже компании Promote Fox LLC, которой на тот момент управляли Питер Тейлор и его брат.

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