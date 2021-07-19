В Киеве подтопило станции метро, закрытые – “Берестейская” и “Академгородок”

“Станцию “Берестейская” закрыто на вход и выход по техническим причинам (попадания воды в кассовый зал станции). На месте работают специалисты”, – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/kyivmetro/posts/2962230617357667

Это “еще одно доказательство, что водосточные системы не работают так, как нужно”, прокомментировал в Facebook подтопление станции пользователь под именем Serhii Panchenko.

“Станция метро “Берестейская” прямо сейчас. Как не было дождя, то не было. А как пошел, то и лодка нужна”, – написал он.

https://www.facebook.com/span4enko/posts/10220329040922322

Под сообщением КП “Київський метрополітен” в Facebook пользователь под именем Олександр Касянюк опубликовал фото подтопления другой станции – “Академгородок”.

“Станция м. “Академгородок” – выход заблокирован”, – подписал он.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10225891596176219&set=p.10225891596176219&type=3

Позже “Київський метрополітен” сообщил в Twitter о закрытии и второй станции метро.

“Станцию “Академгородок”, вестибюль №1 закрыто на вход и выход по техническим причинам (попадания воды в кассовый зал станции)”, – пояснили в коммунальном предприятии.

Увага!

Станцію «Академмістечко», вестибюль * 1 зачинено на вхід та вихід з технічних причин (потрапляння води в касову залу станції). На місці працюють фахівці.

Про відкриття станції буде повідомлено додатково. pic.twitter.com/sTR79CI4Pz

— Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) July 19, 2021

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