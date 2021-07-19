 

Полицейские разняли драку футбольных фанатов в Калининграде

19.07.2021, 11:26, Новости дня
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Полицейским пришлось вмешаться в конфликт между футбольными фанатами у одного из баров в Калининграде, сообщили в пресс-службе УМВД по Калининградской области.

Очевидцы драки на улице у одного из баров в Калининграде, которые опубликовали видео в соцсетях, сообщили, что конфликт произошел между футбольными фанатами «Зенита» и «Локомотива». На кадрах дерутся несколько человек, кто-то пытается их разнять, остальные наблюдают.

«По сообщению о конфликте между четырьмя гражданами возле одного из баров на проспекте Мира на место незамедлительно выехали сотрудники полиции, которые задержали двоих зачинщиков нарушения общественного порядка и доставили их в дежурную часть. На задержанных были составлены административные протоколы по статье «Мелкое хулиганство». Сообщений о пострадавших не поступало», – передает РИА «Новости» сообщение полиции.

Ранее полиция предотвратила драку «село на село» в Чувашии.



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