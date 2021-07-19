 

Россия, Узбекистан и Таджикистан решили провести учения у границы с Афганистаном

19.07.2021, 11:26, Новости дня
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Совместные учения военнослужащих России, Узбекистана и Таджикистана состоятся с 5 по 10 августа на таджикистанском полигоне Харб-Майдон в 20 км от границы с Афганистаном, сообщил командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин.

«В начале августа примем участие в совместном учении с участием воинских контингентов вооруженных сил республик Таджикистан и Узбекистан на полигоне Харб-Майдон. В ходе учения отработаем подготовку к ведению боевых действий совместной группировкой войск по разгрому отрядов незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию союзного государства», – передает ТАСС слова Лапина.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что РФ не нужен хаос в Афганистане.  



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