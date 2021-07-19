Синоптик предупредил о 40-градусной жаре на юге России

В начале недели в Калмыкии ожидается рекордные 44 градуса, в Краснодарском крае – до 40, в Астраханской области – до 42 градусов, в Ростовской области 40-41, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«На юге европейской РФ по-прежнему жара, причем жара до 40 градусов. В Тамбовской, Липецкой областях 19 июля до 35 градусов. В Южном федеральном округе очень жарко. В Крыму аномальная жара с температурой выше нормы на семь градусов. В Крыму нормы совершенно другие, там 35-38 градусов. В Краснодарском крае – 39-40… В Калмыкии – 42-44 градуса, в Астраханской области 40-42 градуса, в Ростовской области 40-41», – передает РИА «Новости» слова Вильфанда.

Он отметил, что первой половине недели в этих регионах сохранятся экстремально высокие температуры.

По прогнозам Гидрометцентра, в Ставропольском крае, Ингушетии и Чечне – 40-42 градуса, в Северной Осетии, Кабардино-Балкарии – 38 градусов.

Напомним, в воскресенье Гидрометцентр пообещал скорое похолодание в Москве.