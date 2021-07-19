 

18 июля на Донбассе боевики четыре раза нарушили перемирие – штаб ООС

19.07.2021, 7:40, Новости дня
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“18 июля в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано четыре нарушения со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. […] Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет”, – говорится в сообщении.

По данным штаба ООС, боевики открывали огонь в районе населенных пунктов Пески (из минометов калибра 120 мм) и Авдеевка (из подствольных гранатометов), также возле Авдеевки дистанционно минировали территорию минами ПОМ-2, а в Луганской области запускали беспилотник “Орлан-10”, который пересекал линию разграничения.

“По состоянию на 7.00 19 июля нарушений режима прекращения огня не зафиксировано”, – отметили в пресс-центре.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/791604791517122/

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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