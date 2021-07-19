Роспотребнадзор начал разработку биочипа для тестирования на COVID-19

Роспотребнадзор начинает работу по созданию биочипа для тестирования на коронавирусную инфекцию, сообщили в ведомстве.

«Ведутся работы в направлении создания прототипа биочипа для индикации актуальных возбудителей внебольничных пневмоний, в том числе вирусом SARS-CoV-2. Планируется охарактеризовать региональные особенности этиологической структуры внебольничных пневмоний, с учетом которой будет разработан прототип ДНК-биочипа», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Работы над созданием биочипа для тестирования коронавирусной инфекции ведутся и в Инжиниринговом центре микротехнологии и диагностики СПбГЭТУ «ЛЭТИ», где на протяжении нескольких лет развивается направление исследований и разработок мультимодальных биосенсоров для экспресс-определения биомаркеров, вирусов и микроорганизмов, включая биомаркерную диагностику острого инфаркта миокарда, стресса, экспресс-диагностику коронавируса SARS-CoV-2 с помощью пептидов.

Ранее ученые из австралийского медицинского научно-исследовательского института Питера Доэрти и онкологического центра Питера Маккаллума начали изучать возможность использования инструмента редактирования генов CRISPR для лечения коронавируса.