В Индии из-за проливных дождей за сутки погибли по меньшей мере 33 человека

Известно также о шести раненых в пострадавших районах.

Гибель большинства людей связана с обрушением зданий из-за оползней. В одном случае было 19 жертв, во втором – 10, в третьем – один.

Также зафиксированы три случая поражения электрическим током. В частности, 21-летнего мужчину убило, когда он во время проливного дождя пытался перевезти свои вещи в более безопасное место.

Некоторые районы города из-за непогоды превратились в заболоченную территорию, были перебои с электричеством, водоснабжением (пришлось отключить насосы), транспортным сообщением, отмечает издание.

Ситуация обострилась после того, как на Мумбаи и окрестности утром 18 июля обрушился ливень.

Контекст:

Мумбаи – второй по населенности город Индии, в нем проживает более 12 млн человек.

—