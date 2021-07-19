Абитуриентам упростили подачу заявлений в вуз

Абитуриентам разрешили не прикладывать аттестаты и их копии, если они подают заявление о приеме через сервис «Поступление в вуз онлайн», сообщили в пресс-службе Минобрнауки.

По данным пресс-службы, информация об указанном документе будет подтверждена сведениями, которые есть в системе «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении. Как отметили в Минобрнауки, абитуриент вправе направить в приемную комиссию вуза только заявление о приеме на обучение. «Таким образом обеспечиваются максимально комфортные условия приема документов на обучение в онлайн-формате, не требующие личного контакта абитуриента с администрацией», – добавили в министерстве, информирует ТАСС.

Ранее в Минобрнауки сообщили, что в период сложных эпидемиологических ситуаций вузы на свое усмотрение имеют право принимать решение о заселении в общежития только вакцинированных студентов.