 

Россияне стали чаще давать чаевые курьерам на фоне жары

19.07.2021, 1:12, Новости дня
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Россияне стали более щедро оставлять чаевые курьерам на фоне летней жары: за месяц средний чек вырос на 13% – до 103 рублей, следует из исследования платежного сервиса для интернет-магазинов CloudPayments.

Специалисты сравнивали размер онлайн-чаевых в первой половине июля, когда во многих российских регионах был пик жары, с соответствующим периодом июня. Аналитики установили, что количество транзакций по переводам онлайн-чаевых курьерам в первой половине июля выросло на 11% по сравнению с предыдущим соответствующим периодом, передает РИА «Новости». 

На первом месте по щедрости оказались жители Поволжья. Там средняя сумма безналичных чаевых курьерам составила 120 рублей, а максимальная – 3000 рублей.

В тройку самых щедрых жители Москвы и Центрального региона не попали, а оказались лишь на четвертом месте со средней суммой онлайн-чаевых в 102 рубля. При этом именно в Москве в указанный период сотрудники доставки получили максимальную сумму онлайн-чаевых за одну транзакцию – 5000 рублей.

Ранее сообщалось, что каждый четвертый курьер (28%) пробует еду из заказа, которую доставляет клиенту. 



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