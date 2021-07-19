В Харьковской области столкнулось два автомобиля. Один человек погиб и несколько пострадало

Renault Sandero управлял водитель 1996 года рождения, а за рулем Dacia Logan был 48-летний водитель. Водителей и троих пассажирок автомобиля Dacia Logan госпитализировали. Среди пострадавших в ДТП оказался двухлетний ребенок.

Водитель Renault Sandero скончался в больнице, рассказали в полиции.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

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