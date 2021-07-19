 

Le Figaro – вандалы разгромили центр вакцинации в одном из французских городов

19.07.2021, 0:24, Новости дня
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Центр вакцинации против COVID-19 в департаменте Изер во Франции был разгромлен, пишет Le Figaro. Как передаёт издание, в здании сработали все системы пожаротушения, залив пол и подвал водой. Кроме того, вандалы разгромили мебель, а также исписали фасад антипрививочными лозунгами с отсылками ко Второй мировой войне.


Reuters

Центр вакцинации против COVID-19 в коммуне Ланс-ан-Веркор департамента Изер во Франции подвергся нападению вандалов, пишет Le Figaro. «Общественное здание, в котором располагался центр вакцинации, полностью выведено из строя, все системы пожаротушения были вскрыты», — сообщил мэр коммуны Михаэль Крамер журналистам в субботу 17 июля. Кроме этого, были разгромлены и разграблены предметы мебели, шприцы и компрессы.

Фасад здания был расписан антипрививочными лозунгами, такими как: «1940, РНК=опасность», «вакцина=геноцид», а также лотарингскими крестами, передаёт газета. «Они навешивают сомнительные и низкие ярлыки. Это отсутствие культуры и какого-либо уважения к истории Веркора», оплота партизанского движения времён Второй мировой войны, с негодованием отметил глава муниципалитета.

Кроме того, было повреждено городское оборудование, хранящееся в гаражах под зданием, поскольку пол и перекрытия были залиты водой. «Мы также расплачиваемся за то, что некоторые крупные политики на национальном уровне для поддержания своего существования сегодня используют недоверие к вакцинации в собственных целях», — заявил мэр, намекая на связь происшествия с действиями различных локальных комитетов по борьбе с «паспортами здоровья».

Как передаёт издание, в подвергшемся разгрому общественном зале небольшого города с населением 2600 человек в эти выходные снова должен был разместиться центр вакцинации. Ожидается, что часть запланированных на субботу вакцинаций сможет быть проведена в медицинском учреждении города. Расследование было поручено жандармерии коммуны Виллар-де-Ланс.



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