Суд арестовал замглавы Южного таможенного управления ФТС России

Дорогомиловский суд Москвы заключил под стражу заместителя начальника Южного таможенного управления ФТС РФ Александра Скрипкина, подозреваемого в хищении 85 млн рублей при реализации госконтракта, сообщил руководитель пресс-службы Мосгорсуда Валерий Лазарев.

«Дорогомиловский районный суд города Москвы удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Скрипкину Александру Анатольевичу до 15 сентября», – приводит ТАСС слова Лазарева.

Скрипкин подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Ранее замначальника Южного таможенного управления, а также одного из коммерсантов задержали за хищение 85 млн рублей.