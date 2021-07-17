 

Суд арестовал замглавы Южного таможенного управления ФТС России

17.07.2021, 17:54, Новости дня
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Дорогомиловский суд Москвы заключил под стражу заместителя начальника Южного таможенного управления ФТС РФ Александра Скрипкина, подозреваемого в хищении 85 млн рублей при реализации госконтракта, сообщил руководитель пресс-службы Мосгорсуда Валерий Лазарев.

«Дорогомиловский районный суд города Москвы удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Скрипкину Александру Анатольевичу до 15 сентября», – приводит ТАСС слова Лазарева.

Скрипкин подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Ранее замначальника Южного таможенного управления, а также одного из коммерсантов задержали за хищение 85 млн рублей.



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