 

В Олимпийской деревне в Токио подтвердили первый случай COVID-19

17.07.2021, 16:56, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Президент оргкомитета Олимпиады в Токио 2020 Сейко Хашимото рассказал, что тест оказался положительным 16 июля, подробной информации об инфицированном он не предоставил.

Известно, что речь идет о “персонале, занимающемся играми”, больной является нерезидентом Японии, пишет агентство. По его данным, инфицированного отправили на 14-дневный карантин.

CNN сообщает со ссылкой на  что генерального директора Токио 2020 Тоширо Муто, что на карантин инфицированный отправлен за пределами олимпийской деревни.

С проведением игр в Японии связано в общей сложности 45 случаев COVID-19, отмечает телекомпания.

Контекст:

Олимпийские игры в Токио 2020 года пройдут с 23 июля по 8 августа. Спортсмены уже начали прибывать в олимпийскую долину в Токийском заливе.

Всего в Играх примут участие около 11 тыс. спортсменов. Часть спортсменов решила не участвовать в соревнованиях из эпидемиологических соображений.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

14.07 / Пресс-брифинг в Белом доме: президент выступает за закон и порядок

17.10 / В Крыму отреагировали на слова Эрдогана о принадлежности региона

03.09 / Эксперты выяснили, какой цвет волос повышает риск рака

01.07 / Глава Минкомсвязи выступил за открытие офиса Telegram в России

17.07 / Мишель Обама анонсировала свой подкаст на Spotify

16.07 / Кернес посмертно стал почетным гражданином Харькова

02.03 / Украинские работники выстроились в огромную очередь на границе с Польшей

15.07 / На Украине выступили против возвращения обучения в школах на русском языке

09.02 / США отказались от прямых контактов с Ираном

05.02 / Московская биржа открылась ростом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика