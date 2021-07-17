 

Пьяный дальнобойщик сбил шлагбаум в пункте пропуска на границе с Беларусью – ГПСУ

17.07.2021, 16:56, Новости дня
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“Двигаясь на въезд в Украину, крупногабаритное транспортное средство выехало на полосу встречного движения, сбило шлагбаум и остановилось на территории пункта пропуска. Как оказалось, водитель грузовика был пьян. Он признался, что употреблял спиртное уже после оформления белорусскими пограничниками”, – рассказали в ГПСУ.

Отмечается, что из-за инцидента водитель автоцистерны “получил аж шесть административных производств”.

В частности, пограничники Житомирского отряда оформили на водителя документы “за злостное неповиновение пограничному наряду” и “нарушение пограничного режима”, а сотрудники Нацполиции – админпроизводства за нарушение ПДД, повлекшее повреждение имущества, нетрезвое вождение (и без документов) и мелкое хулиганство.

ВИДЕОВидео: Державна прикордонна служба України / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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