CNN – в ЮАР после привлечения военных стало спокойнее, но ситуация всё равно взрывоопасная

В ЮАР за последние несколько дней, когда страну охватили беспорядки и хаос, погибли как минимум 117 человек, передаёт CNN. Как отмечает канал, власти для восстановления правопорядка привлекли десять тысяч военных. В результате на улицах стало спокойнее, однако ситуация до сих пор остаётся взрывоопасной, говорится в материале.

В ЮАР за несколько дней волнений и хаоса погибли уже как минимум 117 человек. Официальные лица говорят, что страна переживает самую серьёзную вспышку насилия за последние несколько лет. В четверг утром 10 тысяч военных были развёрнуты для того, чтобы помочь остановить широкомасштабные мародёрство и вандализм.

Всё началось на прошлой неделе, когда вспыхнули протесты после того, как бывший президент Джейкоб Зума сдался властям для отбывания 15-месячного тюремного срока. Давайте узнаем последние подробности от корреспондента CNN Дэвида Маккензи. Он с нами на прямой связи из южноафриканского Дурбана.

Тревожное время для ЮАР. Прежде всего, расскажите нам о последних событиях.

ДЭВИД МАККЕНЗИ, корреспондент CNN: Майкл, последние 24 часа ситуация была гораздо спокойнее. Прошлой ночью мы ехали по Дурбану, и там время от времени раздавались выстрелы. Люди боятся за свои общины. По всему городу возведены баррикады. Обычные граждане говорят, что не доверяют государству и что всё приходится делать им самим.

Место, где я сейчас нахожусь, говорит само за себя. За мной вы можете видеть сожжённые машины, а рядом очередь из автомобилей, которая здесь уже довольно давно. На фоне возникшего дефицита горючего они пытаются приобрести топливо.

Сожжённые машины стоят там, где жители этого района организовали блокпосты. По их словам, они не чувствуют себя в безопасности. Они начали останавливать людей, а в некоторых случаях устраивали проверки по расовому признаку, ведь в этом районе живут в основном южноафриканские индийцы. Так вот они устраивали проверки по расовому признаку и сжигали машины тех людей, которые, как им казалось, занимались здесь мародёрством.

Из-за текущего положения дел в стране сложилась взрывоопасная ситуация. Сюда собирается приехать президент, как я полагаю, чтобы ослабить напряжённость. Звучит много критических заявлений о том, что государство действовало недостаточно быстро. Майкл.

Да. Думаю, южноафриканцы не привыкли видеть, как в мирное время привлекают солдат и военных. Почему ушло так много времени на то, чтобы задействовать силы безопасности для выполнения этой работы?

ДЭВИД МАККЕНЗИ: Полагаю, на это есть пара причин. Это очень хороший вопрос. Отчасти это связано с масштабом мародёрства и беспорядков в двух провинциях страны. Вся эта ситуация действительно застала их (силовиков. — ИноТВ) врасплох. Они это признали. Мы посещали торговые центры в районе Йоханесбурга. Там было всего два или три полицейских, которые пытались помешать тысячам мародёров опустошать торговые центры этого района.

Но как только появились военные, почти сразу создалось ощущение того, что ситуация успокаивается. Многие люди здесь заявили, что мы прекратим возводить баррикады, если увидим, что военные взяли ситуацию в свои руки. Но для ЮАР военные на улице — это очень неприятное зрелище. Оно напоминает о мрачных страницах в истории этой страны, когда армию привлекали для подавления продемократических протестов.

Но времена сейчас другие. Люди находятся в состоянии шока. Они по своему обыкновению собираются вместе и пытаются навести чистоту, делятся едой, ищут топливо. Но я действительно считаю, что это очень напряжённый и взрывоопасный момент. Однако, по крайней мере, на данном этапе складывается ощущение, что ситуация становится спокойнее. Майкл.

Хорошо. Спасибо, Дэвид. С нами на связи из южноафриканского Дурбана был Дэвид Маккензи.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 16 июля 2021 года.